Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reh ausgewichen und im Straßengraben gelandet

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine 25-jährige BMW-Fahrerin verursachte Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall. Die Dame war gegen 09:00 Uhr auf der Landstraße von Buttstädt nach Großbrembach unterwegs, als sie einem Reh ausweichen musste, was über die Straße lief. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und fuhr in einen Straßengraben. Bei dem Unfall verletzte sich die 25-Jährige leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Reh kam ohne Verletzung, dafür aber mit einem großen Schrecken davon. (DS)

