LPI-EF: Silberringe gestohlen

Kölleda (ots) - Am 24.03.22 wurde der Polizeiinspektion Sömmerda bekannt, dass Herr Hildebrandt, Wilfried (geboren 1944) am Mittwoch (23.03.22) in den Nachmittagsstunden seine Wohnadresse in Kölleda verlassen hatte. Seither ist Herr Hildebrandt unbekanntem Aufenthalts. Auf Grund der Gesamtumstände muss für Herrn Hildebrandt von einer Gefahrensituation ausgegangen ...

mehr