LPI-EF: Diebstahl aus Fahrzeugen

Erfurt (ots) - Mittwochabend gegen 17:15 Uhr kam es auf dem Erfurter Anger zu einem schweren Raub. Zwei 26 und 43 Jahre alte Männer sprachen einen 36-jährigen Mann an. In der weiteren Folge schlugen die beiden Täter gemeinsam auf ihr Opfer ein und verletzten dieses im Gesicht und an der Schulter. Als der 36-Jährige am Boden lag, entwendeten ihm die Täter das Handy und seine Medikamente und entfernten sich anschließend vom Tatort. Der Geschädigte wurde zur weiteren ...

