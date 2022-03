Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Raub

Erfurt (ots)

Mittwochabend gegen 17:15 Uhr kam es auf dem Erfurter Anger zu einem schweren Raub. Zwei 26 und 43 Jahre alte Männer sprachen einen 36-jährigen Mann an. In der weiteren Folge schlugen die beiden Täter gemeinsam auf ihr Opfer ein und verletzten dieses im Gesicht und an der Schulter. Als der 36-Jährige am Boden lag, entwendeten ihm die Täter das Handy und seine Medikamente und entfernten sich anschließend vom Tatort. Der Geschädigte wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch umfangreiche Ermittlungen konnten die beiden Täter bekannt gemacht werden. Der 43-Jährige wurde wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen. Nach dem 26-Jährigen wird weiter gefahndet. (DS)

