Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Rohbau

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte Diebe suchten einen Rohbau in Rastenberg auf. Wie der Polizei Dienstagmorgen mitgeteilt wurde, öffneten die Täter einen verschlossenen Bagger. Anschließend bewegten sie das Fahrzeug einige Meter weg, um so an zwei Baggerlöffel und einen Abbruchhammer zu gelangen, die durch den Baggerarm gesichert wurden. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden wurde auf 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell