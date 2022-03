Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Moped

Erfurt (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es im Erfurter Norden zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Chevrolet-Fahrerin und 51-jähriger Moped-Fahrer kamen aus Richtung Salinenstraße und fuhren hintereinander auf der Stotternheimer Straße in Fahrtrichtung Zoo. Die 47-Jährige musste auf Höhe eines Recyclinghofes verkehrsbedingt anhalten. Der Moped-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf der Dame hinten auf. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (DS)

