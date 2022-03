Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorfahrtfehler

Erfurt (ots)

Dienstagmorgen um 08:00 Uhr ereignete sich im Erfurter Ortsteil Kühnhausen ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Ein 56-jähriger LKW-Fahrer fuhr auf der Straße Zum Riedfeld. An der Einmündung zur Kühnhäuser Straße wollte er nach rechts abbiegen. Dabei übersah der Mann einen vorfahrtsberechtigten 44-jährigen BMW-Fahrer, welcher von Kühnhausen in Richtung Mitttelhausen fuhr. In der weiteren Folge kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei geriet der BMW des 44-Jährigen ins Schleudern und krachte in ein Wohnhaus. Bei der Kollision wurde der 44-jährige BMW-Fahrer leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Sein Auto musste abgeschleppt werden. (DS)

