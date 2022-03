LPI-EF: Schläge und Tritte

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda schlugen Einbrecher gleich in zwei Kindergärten zu. In Rastenberg wurde ein Fenster eingeschlagen, um in den Kindergarten zu gelangen. Im Inneren des Gebäudes wurde eine Bürotür aufgehebelt. Die Täter erbeuteten mehr als 100 Euro Bargeld und hinterließen immensen Schaden von ca. 2.000 Euro. In Ostramondra verursachten Einbrecher ebenfalls einen Sachschaden von 2.000 Euro, indem ein Fenster und eine Tür beschädigt ...

