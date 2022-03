LPI-EF: Folgenreiche Verkehrskontrolle

Erfurt (ots) - Am Wochenende suchten Einbrecher eine Schule in Erfurt-Hochheim auf. Der Hausmeister der Schule stellte die Tat am Montagmorgen fest. Unbekannte hatten zwei Fensterscheiben zerstört und waren so in das Sekretariat und ein Büro gelangt. Dort brachen sie mehrere Schränke auf und verursachten einen Schaden von etwa 3.000 Euro. Die Einbrecher erbeuteten Geldkassetten mit Fahrkarten im Wert von mehreren hundert Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr