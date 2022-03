Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Sohn betrügt 61-Jährige

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine 61-jährige Frau aus Haßleben fiel am Wochenende auf einen Betrüger herein. Über WhatsApp hatte sie von ihrem vermeintlichen Sohn mehrere Nachrichten erhalten. Er meldete sich mit einer angeblich neuen Handynummer und forderte Geld, um Rechnungen begleichen zu können. Die Frau wollte ihrem Sohn helfen und überwies mehrere tausend Euro. Der Schwindel flog erst am Montag auf, als die 61-Jährige mit ihrem echten Sohn Kontakt hatte. (JN)

