Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte Einbrecher drangen Samstagnacht in ein Einfamilienhaus in Kannawurf ein. Dazu hebelten sie gewaltsam das Hoftor auf, um sich Zutritt zu dem Grundstück zu verschaffen. Anschließend öffneten sie eine Nebeneingangstür und gelangten so in das Wohnhaus. Ob sie daraus etwas entwendet haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Als die Täter das Haus über den Hof wieder verließen, stießen noch gegen einen Motorroller, welcher in der Folge umstürzte. Der entstandene Schaden an den Türen und dem Roller wurde auf etwa 720 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung auf. (DS)

