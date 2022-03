Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Volltreffer

Erfurt (ots)

Am Sonntagmorgen bemerkte eine Hausbesitzerin in der Andreasvorstadt nach dem Aufstehen in ihrem Wohnzimmer einen ungewöhnlichen Lichteinfall durch die Jalousie. Die besorgte 86-jährige informierte die Polizei. Die Beamten stellten passend zu den zwei kleinen Löchern (5mm) in der Jalousie auch zwei kleine Metallkügelchen fest. Vermutlich war das Haus der Erfurterin, im Gegensatz zu der angrenzenden Freifläche, ein willkommenes Ziel, um die Kraft der Mini-Geschosse zu testen. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (JE)

