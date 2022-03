LPI-EF: Nachbarschaftsstreit- kalte "Dusche" am Morgen

Sömmerda (ots) - Am 19.03.2022 gegen 15:50Uhr erreichte die Polizeiinspektion Sömmerda die Mitteilung eines Gebäudebrandes in der Ortslage Schwerstedt. Vor Ort musste ein Wohngebäude in Vollbrand festgestellt werden. Die 51 Kameraden der alarmierten Feuerwehren waren bereits mit der Löschung beschäftigt. Eine Rettung der Hauseigentümer war nicht von Nöten, da sich diese bereits eigenständig aus dem Gebäude ...

