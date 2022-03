Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand eines Einfamilienhauses

Sömmerda (ots)

Am 19.03.2022 gegen 15:50Uhr erreichte die Polizeiinspektion Sömmerda die Mitteilung eines Gebäudebrandes in der Ortslage Schwerstedt. Vor Ort musste ein Wohngebäude in Vollbrand festgestellt werden. Die 51 Kameraden der alarmierten Feuerwehren waren bereits mit der Löschung beschäftigt. Eine Rettung der Hauseigentümer war nicht von Nöten, da sich diese bereits eigenständig aus dem Gebäude entfernen konnten. Beim Versuch, den Brand zu löschen, verletzte sich der 68-Jährige Eigentümer schwer. Dieser erlitt Brandverletzungen am rechten Arm sowie im Hals-und Gesichtsbereich. Der Hausbesitzer wurde durch einen Rettungshubschrauber in das Fachklinikum nach Halle/Saale verbracht. Der Sachschaden wird auf ca.150.000Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden des 20.03.2022 an. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam ist derzeit unbekannt. Auf Grund der unklaren Lage wurden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Erfurt aufgenommen. Die Untersuchung am Brandort dauern aktuell an. chbe

