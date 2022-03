Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb mit grünem Daumen

Erfurt (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag wurde durch unbekannten Täter in ein Gartengrundstück einer Kleingartenanlage in der Erfurter Brühlervorstadt eingebrochen. Hierbei entwendete der Dieb mehrere auf dem Gelände gelagerte Gartengeräte im Gesamtwert von ca. 175 Euro. Weiterhin grub er bereits gepflanzte Krokuszwiebeln vom Beet aus und nahm diese mit sich. Ob der Täter nun in seinem eigenen Garten eine Verwendung für diese Pflanzen gefunden hat, ist bisher nicht bekannt. Eine Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls wurde aufgenommen.(TH)

