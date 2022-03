Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Auto

Erfurt (ots)

Wieder schlugen Langfinger in Erfurt zu und entwendeten aus einem geparkten Auto Wertgegenstände im Gesamtwert von circa 900 Euro. Diesmal erwischte es eine 35-jährige Peugeot-Besitzerin. Die Frau hatte ihr Auto im Ortsteil Windischholzhausen geparkt. Die Täter öffneten das Fahrzeug in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam und entwendeten die Handtasche der Dame. Darin befand sich, neben ihrem Portmonee mit sämtlichen Ausweisen und Karten, auch Bargeld in Höhe von ungefähr 150 Euro. Der entstandene Sachschaden an dem Peugeot wurde auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell