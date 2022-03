LPI-EF: Verkehrsbeeinträchtigen in der Erfurter Innenstadt erwartet

Erfurt (ots) - Donnerstagabend gegen 20:50 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Tschaikowskistraße in Erfurt. Zwei 34 und 26 Jahre alte Männer gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Streit. In der weiteren Folge verletzte der 26-jährige den 34-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand schwer und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der 34-jährige Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Trotz ...

