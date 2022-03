LPI-EF: 20 Euro Schein gestohlen

Erfurt (ots) - Einbrecher hatten es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einen Seat in der Tschaikowskistraße abgesehen. Die Täter versuchten, die hintere Tür des Fahrzeugs zu öffnen. Als dies augenscheinlich misslang, schlugen sie eine Seitenscheibe ein. Ziel der Begierde war die Geldbörse des 28-jährigen Geschädigten. Die Diebe entnahmen 50 Euro aus dem Portmonee und verschwanden in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an dem Seat wurde auf 600 Euro ...

