Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in ein Restaurant

Erfurt (ots)

Mittwochmorgen gegen 05:00 Uhr versuchten unbekannte Täter, in ein Restaurant in der Erfurter Altstadt einzubrechen. Die Diebe beschädigten eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob sie etwas entwendet haben, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung auf. (DS)

