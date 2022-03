Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Telefontrickbetrüger unterwegs

Erfurt (ots)

Der Erfurter Polizei wurden von Dienstag auf Mittwoch insgesamt sechs Anrufe von Telefontrickbetrügern gemeldet. Die unbekannten Täter gaben sich dabei als Polizeibeamte aus. Unter dem Vorwand, sie müssten aufgrund eines Einbruchs in der Nachbarschaft von den Angerufenen wissen, wie viel Bargeld sie zu Hause haben, versuchten sie, ihre Opfer im Alter von 63 bis 87 Jahren zu verunsichern. Glücklicherweise fiel keiner der Angerufenen auf diese Masche herein und so blieb es lediglich bei Betrugsversuchen. Die Polizei weist daraufhin hin, am Telefon keine Angaben zu den eigenen Vermögensverhältnissen zu machen. Im Zweifel ist es ratsam, die eigene Verwandtschaft zu kontaktieren oder die Polizei über die bekannte Notrufnummer 110 zu verständigen. (DS)

