Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Erfurt (ots)

Dienstagabend gegen 18:40 Uhr ereignete sich am Leipziger Platz ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 56-jähriger Mann befuhr die Liebknechtstraße in Richtung Thälmannstraße. Ihm kam ein 23-Jähriger auf der Thälmannstraße entgegen. Dieser beabsichtigte, im Kreuzungsbereich des Leipziger Platzes nach links in Richtung Stauffenbergallee abzubiegen. Dabei übersah der junge Mann den durch die grüne Ampel bevorrechtigten 56-Jährigen und bog vor ihm ab. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Geschädigte Schürfwunden und eine Gesichtsverletzung zuzog und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den beiden Fahrrädern entstand kein Sachschaden. (DS)

