Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Firma

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es Dienstagmorgen kurz vor 05:00 Uhr auf eine Firma in Erfurt-Gispersleben abgesehen. Die Täter verschafften sich Zutritt auf das Betriebsgelände, beschädigten anschließend eine Fensterscheibe und gelangten so in einen Aufenthaltsraum. Dort warfen sie einen Zigarettenautomaten um und versuchten, diesen erfolglos aufzuhebeln. Dabei verursachten sie an dem Automaten einen Schaden von ungefähr 3.000 Euro. Um den Tatort nicht gänzlich mit leeren Händen zu verlassen, nahmen sie eine Packung Fliegengitter mit. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert und ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell