Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorfahrtfehler führt zu Unfall

Sömmerda (ots)

Zu einem größeren Verkehrsunfall kam es Montagvormittag kurz nach 10:00 Uhr in Sömmerda. Ein 85-jähriger Mann befuhr mit seinem Hyundai die Straße Am Kraftwerk. Als er in die Rheinmetallstraße abbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten 57-jährigen LKW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Dabei wurden der 85-Jährige Hyundai-Fahrer, seine 81-jährige Beifahrerin sowie der LKW-Fahrer verletzt. Alle drei Personen mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, welcher auf 10.000 Euro geschätzt wurde. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell