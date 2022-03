LPI-EF: Zahlreiche berauschte Verkehrsteilnehmer

Erfurt (ots) - Ein 74-jähriger VW-Fahrer verursachte Samstagabend gegen 17:20 Uhr einen Verkehrsunfall in Erfurt-Gispersleben. Der Mann wartete an einer roten Ampel in der Dubliner Straße. Als diese auf grün schaltete, wollte er nach links in die Lissabonner Straße abbiegen. Allerdings wurde der 74-Jährige durch die tiefstehende Sonne geblendet und kollidierte frontal mit einem Ampelmast. Dabei wurde sein VW erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch die ...

