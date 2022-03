Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodieb fährt ein...

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein bis dahin unbekannter Täter im Erfurter Dichterviertel einen neuwertigen Audi SQ5. Als die Halterin früh morgens den Diebstahl bemerkte und zur Anzeige brachte, konnte das Fahrzeug durch das fahrzeugimmanente Ortungssystem im Bereich des sächsischen Riesa geortet werden. Durch die sächsische Polizei konnte das Fahrzeug lokalisiert und der Fahrzeugführer nach kurzer fußläufiger Flucht festgenommen werden. Der 24-jährige Fahrzeugführer wurde nach Erfurt überführt und am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an, weshalb der 24-Jährige in einer thüringer Justizvollzugsanstalt inhaftiert wurde. (StSch)

