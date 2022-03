LPI-EF: Nagelköder ausgelegt

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Alkoholrausch war ein 55-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Straußfurt unterwegs. Der Opel-Fahrer wurde am Morgen von Polizisten angehalten und kontrolliert. Das Alkoholmessgerät zeigte über 0,5 Promille an. Der Autofahrer erhielt eine Anzeige. (CD) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de ...

