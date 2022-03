Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei hochwertige Pkw entwendet

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 10. zum 11. März wurden im Erfurter Dichterviertel zwei hochwertige Pkw, ein Audi und ein Mercedes, entwendet. Der Audi mit einem Zeitwert von ca. 65.000 EUR konnte am frühen Freitagmorgen in Sachsen festgestellt werden. Polizeibeamte stoppten das Fahrzeug und nahmen einen flüchtenden Täter fest. Ganz in der Nähe verschwand ein Pkw Mercedes mit einem Zeitwert von ca. 70.000 EUR. Hier sah ein Zeuge mehrere Personen, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten. Am Freitag meldete sich ein weiterer Anwohner bei der Polizei, dass auch sein Fahrzeug möglicherweise gestohlen werden sollte. Er war stutzig geworden, weil sein Hoftor offenstand. Bei der Nachschau der Videoaufzeichnungen (von seinem Grundstück) sah er eine männliche Person, die vermutlich das Fahrzeug stehlen wollte. Aufgrund der örtlichen Nähe ist es sehr wahrscheinlich, dass die drei Taten im Zusammenhang stehen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Dichterviertel, in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag, verdächtige Personen gesehen haben. Möglicherweise gibt es aus dieser Nacht noch weitere private Videoaufzeichnungen, auf denen verdächtige Personen zu sehen sind. Hinweise werden erbeten an den ID Erfurt Süd unter Tel. 0361 7443 0. (MP)

