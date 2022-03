LPI-EF: Im Rausch unterwegs

Erfurt (ots) - Aus einem Keller in der Erfurter Innenstadt wurde ein hochwertiges Mountainbike entwendet. In den vergangenen 15 Tagen gelang es dem Täter unbemerkt in den Keller des Mehrfamilien- und Geschäftshauses einzudringen und das Gefährt im Wert von 2.200 Euro zu stehlen, obwohl dieses in der Kellerbox zusätzlich mit einem Schloss gesichert war. Der Nutzer bemerkte den Diebstahl erst am Abend des 09.03.2022. ...

