LPI-EF: Testfahrt mit E-Bike endete mit Verletzungen

Erfurt (ots) - Gleich mehrere Anzeigen erstattete die Polizei gestern Abend gegen einen Autofahrer in Erfurt. Der 42-Jährige wurde am Abend kurz vor Marbach von den Polizisten angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besaß und unter Drogeneinfluss stand. Zudem befanden sich an seinem Audi zwei unterschiedliche Kennzeichen, die beide bei der Polizei in Fahndung standen. Bei seiner Durchsuchung wurden auch kleine Mengen von Drogen ...

mehr