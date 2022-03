Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vergeblicher Einbruch

Erfurt (ots)

Ohne Beute mussten Einbrecher am Dienstag ihr Vorhaben abbrechen. Sie versuchten gegen 02:30 Uhr vergeblich die Tür von einem Einkaufsmarkt Am Roten Berg einzutreten. Auch mithilfe anderer Hilfsmittel bekamen sie die Tür nicht geöffnet. An der Tür entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. (CD)

