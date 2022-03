LPI-EF: Chris Sorbe aus Großrudestedt vermisst

Sömmerda (ots) - Einen Fall von Vandalismus nahm die Polizei in Sömmerda am Montagmorgen auf. Am Wochenende hatten sich Täter am Zaun des städtischen Betriebshofes zu schaffen gemacht. Es wurden mehrere Zaunsfelder und -pfeiler beschädigt und dabei ein Sachschaden von mehr als 400 Euro verursacht. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist bislang noch unklar. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 ...

mehr