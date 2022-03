LPI-EF: Auf der Flucht

Erfurt (ots) - Das Personal einer Kindertagesstätte in Waltersleben musste am Montagmorgen feststellen, dass Einbrecher am Wochenende in der Betreuungseinrichtung ihr Unwesen getrieben hatten. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so in den Kindergarten gelangt. Auf der Suche nach Geld richteten die Einbrecher 4.000 Euro Sachschaden an. Mit mehreren hundert Euro Bargeld verschwanden die Täter unbemerkt vom Tatort. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

