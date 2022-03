Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

Unbekannte sind am Montag in eine Wohnung am Moskauer Platz in Erfurt eingebrochen. Zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde die Wohnungstür einer 46-jährigen Frau aufgebrochen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher alle Räume und stahlen Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe. Die Polizei sicherte am Tatort zahlreiche Spuren und ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. (JN)

