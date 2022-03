LPI-EF: Einbrecher überrascht

Sömmerda (ots) - Eine unbekannte Person zündelte am Samstagabend in Sömmerda. Ein 37-jähriger Mann hatte in der Bahnhofstraße gegen 19:40 Uhr ein Feuer bemerkt. Unbekannte Täter hatten an einem Laternenmast ein Werbeplakat in Brand gesetzt. Der Mann konnte das Feuer schnell löschen. Ein größerer Schaden blieb glücklicherweise aus. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: ...

