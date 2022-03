Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geldautomatensprengung vereitelt

Landkreis Sömmerda (ots)

In der vergangenen Nacht konnte die Polizei die Sprengung eines Geldautomaten verhindern. Während einer Streife überraschten Beamte gegen 02:55 Uhr mehrere Täter in einer Sparkassenfiliale in Kölleda. Die unbekannten Männer flüchteten, ohne an dem Geldautomaten Schaden verursacht zu haben. Für ihre Flucht nutzen die Täter ein dunkles Fahrzeug, an dem Sömmerdaer Kennzeichen angebracht waren. Bei dem Auto könnte es sich um einen Kombi der Marke Audi handeln. Spezialisten des Landeskriminalamtes kamen vor Ort zum Einsatz. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. An diesen beteiligten sich mehrere Dienststellen der Thüringer Polizei sowie ein Polizeihubschrauber. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern dauert weiter an. (JN)

