Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feuer gelegt

Sömmerda (ots)

Eine unbekannte Person zündelte am Samstagabend in Sömmerda. Ein 37-jähriger Mann hatte in der Bahnhofstraße gegen 19:40 Uhr ein Feuer bemerkt. Unbekannte Täter hatten an einem Laternenmast ein Werbeplakat in Brand gesetzt. Der Mann konnte das Feuer schnell löschen. Ein größerer Schaden blieb glücklicherweise aus. (JN)

