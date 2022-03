LPI-EF: Sonntagsausflug mit Folgen

Erfurt (ots) - Aus ungeklärter Ursache kam es Sonntagmittag in Erfurt zu einem Feuer. Am Zwickauer Weg geriet im Bereich eines Komposts eine Lagerstätte mit acht Kubikmeter Brennholz in Brand. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Gartenhütte über und beschädigten diese erheblich. Der Schaden wird auf mehr als 3.300 Euro beziffert. Zur Untersuchung der Brandursache kam die Kriminalpolizei vor Ort zum Einsatz. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

