LPI-EF: Handfeste Auseinandersetzung

Erfurt (ots) - Am Sonntag suchten Einbrecher eine Gaststätte in der Erfurter Altstadt heim. Zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr brachen sie ein Fenster des Restaurants auf und stiegen in das Lokal ein. Dort wurden mehrere Schränke durchwühlt und ein vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren der Täter. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

