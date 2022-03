Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugensuche nach Brandstiftung

Erfurt (ots)

Am heutigen Morgen kamen Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei gegen 04:45 Uhr am ehemaligen Herrenbergcenter in der Stielerstraße zum Einsatz. Dort verschaffte sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entzündete noch verbliebenes Mobiliar der leer stehenden Pizzeria. Sowohl dieses als auch Teile der Zwischendecke wurden durch die Flammen und die daraus resultierende Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kripo Erfurt geführt.

Wer hat Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen, welche sich zur Tatzeit im Bereich der Stielerstraße befunden haben? Sachdienliche Angaben nimmt das Polizeirevier Erfurt Süd oder jede andere Polizeidienststelle unter dem Aktenzeichen 0052792/2022 entgegen. (AS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell