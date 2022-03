Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Da sind wohl die Pferdchen durchgegangen?

Schwansee (ots)

Am 04.03.2022 gegen 22:30 Uhr liefen Passanten durch die Straßen von Großrudestedt und sahen einen Porsche Panamera GTS. Sie bestaunten noch das Fahrzeug, als der Fahrer, sehr zur Freude der Passanten, das Fahrzeug startete und den Motor aufheulen ließ. Anschließend verließ der 50 jährige Fahrer den Parkplatz in Richtung Schwansee und beschleunigte, deutlich hörbar, seinen Rennwagen bis es plötzlich einen lauten Knall gab und der Motor aus war. Was war passiert? Der Fahrer des Porsche kam am Ortseingang Schwansee aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus in die Mauer des angrenzenden Gebäudes. Hierbei wurde er eingeklemmt und musste durch Abtrennen des Daches aus dem Auto geborgen werden. Der 50 Jährige wurde schwer verletzt und hatte einen Atemalkoholwert von 0,91 Promille. Zum Glück handelte es sich bei dem Gebäude um eine unbewohnte Lagerhalle, welche auch nicht einsturzgefährdet ist. Es entstand ein Gesamtschaden von über 150.000 EUR. (wo)

