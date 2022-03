Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Solarmodulplatten

Landkreis Sömmerda (ots)

In einem Ortsteil von Straußfurt entwendeten unbekannte Täter über 100 Solarmodulplatten. Dazu schnitten sie den Zaun eines Solarparks auf, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend demontierten sie die Modulplatten und lehnten sie zum Abtransport an den Zaun. Bei der Anzeigenaufnahme am Mittwoch fanden die Beamten noch mehrere Module, die nicht abtransportiert wurden. Der Wert der gestohlenen Platten wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Am Zaun entstand ein Schaden von knapp 200 Euro. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensuche an den Tatort und nahm eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell