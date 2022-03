Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kirche

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern wurde bei der Polizei in Sömmerda der Einbruch in eine Kirche zur Anzeige gebracht. Langfinger hatten es zwischen dem 27. und 28.03.2022 auf die Kollekte einer Kirche in Gebesee abgesehen. Dazu hebelten sie eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt in das Gotteshaus. Anschließend entnahmen sie aus der Kollekte eine kleinere Menge Bargeld. Der entstandene Sachsachen wurde auf 50 Euro beziffert. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

