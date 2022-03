LPI-EF: Schläge auf Supermarkt Parkplatz

Erfurt (ots) - Ein defekter Kühlschrank entfachte am Dienstag in Erfurt-Hochheim ein Feuer. Gegen 17:30 Uhr brannte das Dach einer Doppelhaushälfte, sodass Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kamen. Die Flammen richteten im Dachgeschoss des Hauses einen Schaden von mehr als 50.000 Euro an. Die Feuerwehr hielt bis in die Nacht hinein Brandwache. Drei Anwohner wurden mit einer Rauchgasvergiftung leicht verletzt in ...

