LPI-EF: Defekter Kühlschrank führt zu Brand

Erfurt (ots) - Ein unbekannter Mann stahl am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt am Erfurter Herrenberg zwei Flaschen Schnaps. Er steckte sie in seine Jacke und bezahlte an der Kasse nur ein Brötchen. Ein Mitarbeiter hatte das Treiben beobachtet und stellte den Dieb zur Rede. Nachdem der Unbekannte dem Verkäufer zunächst in Richtung Büro folgte, nahm er die Füße in die Hand und rannte davon. Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf, wurde von dem Flüchtigen aber zu ...

mehr