Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Achtung! Kennzeichenwechsel!

Erfurt (ots)

Am 01.03.2022 hat ein neues Versicherungsjahr begonnen, sodass Roller, Mopeds oder auch Mofas neue Kennzeichen benötigen. War das Versicherungskennzeichen bisher blau, wird nun ein grünes Kennzeichen benötigt. Wer den Wechsel vergisst, muss dafür teuer bezahlen. Am Dienstagabend stoppten Beamte in Erfurt ein 17-jähriges Mädchen. An ihrem Roller war ein abgelaufenes Kennzeichen angebracht. Sie erhielt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Wer bisher noch kein neues Versicherungskennzeichen besorgt hat, sollte dies schnellstmöglich vor dem nächsten Fahrtantritt tun. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell