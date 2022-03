Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aisha-Sophia Gester vermisst

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Seit dem 26.02.2022 wird die 19-jährige Aisha-Sophia Gester vermisst. Letztmalig wurde sie an diesem Tag gegen 20:30 Uhr in einem Wohnheim in Erfurt-Töttelstedt gesehen.

Aisha-Sophia ist 168 cm groß, hat einen südländischen Teint und trägt schulterlanges, dunkel gelocktes Haar. Zuletzt trug sie eine grüne Jacke mit Fellkapuze, eine graue Jogginghose sowie weiße Turnschuhe und führte einen kleinen blauen Rollkoffer mit sich.

Aisha-Sophia ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Möglichweise hält sich die Vermisste in Altenburg auf.

Wer hat Aisha-Sophia seit ihrem Verschwinden gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/57432-4602) oder jede andere Polizeidienststellte unter Angabe der Vorgangsnummer 0047785 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell