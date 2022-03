Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Räuber?

Erfurt (ots)

Die Kripo Erfurt fahndet aktuell öffentlich nach dem abgebildeten Mann. Am 04.12.2021 betrat dieser am Abend einen Supermarkt in Erfurt. Im Kassenbereich gab der Unbekannte zunächst vor, Waren kaufen zu wollen. Als die Mitarbeiterin die Kasse öffnete, zog der Mann ein Messer und stahl aus der Kasse mehrere hundert Euro Bargeld. Dabei verletzte er die 44-jährige Kassiererin leicht. Ermittlungen führten bisher nicht zur Identifizierung des Täters. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt telefonisch (0361/57432-4602 oder -4213) oder per Mail (K2.KPI.Erfurt@polizei.thueringen.de) unter Angabe der Vorgangsnummer 0283997/2021 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell