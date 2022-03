Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vier berauschte Fahrzeugführer

Landkreis Sömmerda (ots)

Beamte der Polizei Sömmerda stellten gestern vier berauschte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer fest. Gegen 14:00 Uhr kontrollierten sie in Straußfurt eine 38-jährige Opel-Fahrerin, welche unter Drogeneinfluss stand. Keine vier Stunden später ging den Beamten in Weißensee eine 28-jährige Audi-Fahrerin ins Netz. Auch sie stand unter dem Einfluss von Drogen. Kurz vor 20:00 Uhr stellte eine Streifenbesatzung in Kölleda einen 40-jährigen VW-Fahrer mit knapp einem Promille Alkohol fest. Schließlich kontrollierten Beamte kurz vor Mitternacht noch einen 28-jährigen VW-Fahrer in Sömmerda. Auch er stand unter Drogeneinfluss. Alle vier Personen erwarten nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen mit Geldbußen in Höhe von mindestens 500 Euro sowie einmonatige Fahrverbote. (DS)

