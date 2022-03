Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gebesee

Landkreis Sömmerda (ots)

Einbrecher suchten am Wochenende in Gebesee das Rathaus und das Standesamt auf. Auch eine Kindertagesstätte blieb nicht verschont. Im Rathaus drangen die Täter durch ein Fenster ein und durchwühlten Büroräume der Stadtkasse und der Kämmerei. Im weiteren Verlauf drangen die Einbrecher auch in das angrenzende Standesamt ein. Dort entwendeten sie den Schlüssel zu einer Kindertagesstätte. Diese wurde anschließend mit dem zuvor gestohlenen Schlüssel geöffnet und betreten. Nach ersten Ermittlungen wurde neben Dokumenten auch eine kleinere Menge Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell