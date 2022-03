Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fremdenfeindliche Beleidigungen

Erfurt (ots)

Ein polizeibekannter 43-jähriger Mann beleidigte gestern Abend gegen 17:30 Uhr drei Männer im Alter von 20 bis 29 Jahren in der Erfurter Innenstadt. Die Personengruppe und der Täter begegneten sich zufällig in der Marktstraße. Ohne erkennbaren Grund beleidigte der 43-Jährige die Männer daraufhin mit fremdenfeindlichen Parolen. Eine Streifenbesatzung konnte den Mann schließlich in Tatortnähe feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser mit knapp 2,5 Promille erheblich alkoholisiert war. Den 43-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung. (DS)

